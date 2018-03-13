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Возобновляется авиасообщение между Пермью и Краснодаром
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Возобновляется авиасообщение между Пермью и Краснодаром 

АиФ Пермь 13 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
С 26 марта в рамках летнего расписания возобновляют авиасообщение между Пермью и Краснодаром. На сайте международного аэропорта Пермь сообщается, что билеты уже поступили в продажу.
Перелёты обеспечит авиакомпания «ЮВТ Аэро», рейсы будут осуществляться еженедельно по понедельникам и четвергам самолётом типа Bombardier CRJ200, рассчитанном на 50 пассажиров. Минимальная стоимость перелёта в одну сторону составляет 5730 рублей (включая сборы).
В авиакомпании сообщили, что в 2016 году рейсами направления воспользовались 1556 человек, а в 2017 году пассажиропоток вырос до 5695 человек.
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