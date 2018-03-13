Ростовская область будет сотрудничать с международным туроператором TUI 

Правительство Ростовской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «ТТ-Трэвел», которая является российским представителем международного туроператора из Германии TUI. Об этом сообщает управление по информационной политике региона. В рамках соглашения стороны будут развивать въездной и внутренний туризм в Ростовской области, организация информационного обмена, а компания будет заниматься проведением инфотуров для представителей туристской индустрии и журналистов.
«Мы расцениваем Ростовскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион, имеющий богатый культурный и исторический потенциал, хорошо развитую инфраструктуру, особенно ту, которая создается к ЧМ-2018», — отметил гендиректор ООО «ТТ-Трэвел» Александр Сирченко. Ростовская область стала одним из 25 регионов, с которыми был подписан аналогичный документ.
Напомним, офис TUI в Ростове-на-Дону открылся в прошлом месяце. Жителям донского региона будут предложены туры в Санкт-Петербург, Краснодарский край, на Камчатку, по городам Золотого кольца.