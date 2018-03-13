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Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено
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Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Туристы, посетившие аргентинский национальный парк Лос-Гласьярес, стали свидетелями захватывающего явления. На леднике Перито-Морено обрушился гигантский ледяной мост, регулярно создаваемый в этом месте самой природой.
Перито-Морено расположен на юго-востоке провинции Санта-Крус (Патагония), его площадь составляет 250 квадратных километров, а средняя высота над уровнем воды — около 60 метров.
Особенность ледника состоит в том, что он периодически наступает на озеро Аргентино, создавая на нем естественную дамбу. В результате вода в южной части озера скапливается, давление нарастает, и возле берега происходит подмыв ледника, из-за чего и образуется природный мост или арка, тут уж кому какая ассоциация ближе. Постепенно течение подмывает эту конструкцию, и она рушится.
Примечательно, что это явление происходит каждые 4-5 лет, и многие туристы специально планируют свою поездку в Лос-Гласьярес, чтобы запечатлеть столь захватывающую картину.
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