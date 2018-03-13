В поселке Забайкальск предложили создать российско-китайскую больницу

"В 2015 году была создана российско-китайская больница в Маньчжурии. В ней уже оказана своевременная помощь не одному десятку туристов. Российские участники встречи предложили создать подобное учреждение на базе Центральной районной больницы в Забайкальске", — сказали в министерстве.

По словам первого заместителя министра здравоохранения края Ивана Шовдры, китайские коллеги пообещали передать предложение правительству автономного района Внутренняя Монголия (КНР), в состав которого входит Маньчжурия.

В региональном минздраве добавили, что участники встречи также обсудили вопросы оказания скорой медицинской помощи, экстренной транспортировки пациентов, хранения и запасов банка крови и ее компонентов, медицинского оборудования. Отдельно обсуждалось участие китайских медиков в общесибирском форуме, посвященном реабилитации и медицинскому туризму, который пройдет в Чите в начале апреля.