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Пассажиры, вылетавшие в Красноярск, почти сутки провели в аэропорту Китая
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Пассажиры, вылетавшие в Красноярск, почти сутки провели в аэропорту Китая 

АиФ Красноярск 13 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Пассажиры, которые должны были вылететь из аэропорта китайского города Санья, задержались там почти на сутки. Ситуацией будет заниматься транспортная прокуратура.
Неудобства пришлось испытывать клиентам авиакомпании «НордСтар». 10 марта пассажиры прибыли в аэропорт города Санья, чтобы чартерным рейсом №522 вылететь в Красноярск. Однако они смогли это сделать только спустя 22 часа 11 минут. Причиной задержки названа неисправность воздушного судна.
Сотрудники прокуратуры проверят, насколько было соблюдено законодательство о защите прав пассажиров. Если найдут нарушения, в отношении компании будет возбуждено административное дело, а данные попадут в Роспотребнадзор.
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