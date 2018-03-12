«Руслайн» запустит авиарейс из Липецка в Краснодар 

ТАСС, 12 марта. Авиакомпания «Руслайн» с 3 апреля открывает авиаперелеты из Липецка в Краснодар, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"С 3 апреля 2018 года маршрутная сеть авиакомпании «Руслайн» пополнится новым рейсом Липецк — Краснодар, а также в обратном направлении Краснодар — Липецк", — сообщили в пресс-службе.
Полеты будут выполняться из Липецка в Краснодар и обратно на самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 40 минут.