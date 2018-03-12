Челябинцы смогут улететь в Сочи и Анапу за 7700 рублей 

Международный аэропорт Челябинск совместно с авиакомпанией «Ижавиа» продолжает летнюю полетную программу по направлениям Анапа — Челябинск — Анапа и Сочи — Челябинск — Сочи. Тарифы для пассажиров составят от 7700 рублей.
Перевозчик в летнем расписании продолжит выполнение регулярных прямых рейсов в южные российские города Сочи и Анапу. В Сочи жители Челябинска смогут летать по пятницам и воскресеньям, начиная с 10 июня 2018 года, а в Анапу — по вторникам и воскресеньям с 17 июня 2018 года. Перевозить пассажиров по южному направлению будут на комфортабельном самолете Як-42Д.
Стоимость билетов при перелете в одну сторону начинается от 7700 рублей (из Челябинска в Анапу). Точную цену, даты и время вылетов можно уточнить на сайте авиакомпании «Ижавиа». Продажи билетов уже открыты.
Авиакомпания «Ямал» установила минимальные тарифы на новые для Челябинска направления. Цены на некоторые рейсы оказались ниже, чем ранее планировал перевозчик. Как сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта, самый дешёвый билет обойдётся в три тысячи рублей. С 25 марта южноуральцы смогут ежедневно летать в Лондон. Новый рейс запустила авиакомпания «Россия».