Ещё
Челябинцы смогут улететь в Сочи и Анапу за 7700 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцы смогут улететь в Сочи и Анапу за 7700 рублей 

74.ru 12 марта 2018
Фото: 74.ru
Международный аэропорт Челябинск совместно с авиакомпанией «Ижавиа» продолжает летнюю полетную программу по направлениям Анапа — Челябинск — Анапа и Сочи — Челябинск — Сочи. Тарифы для пассажиров составят от 7700 рублей.
Перевозчик в летнем расписании продолжит выполнение регулярных прямых рейсов в южные российские города Сочи и Анапу. В Сочи жители Челябинска смогут летать по пятницам и воскресеньям, начиная с 10 июня 2018 года, а в Анапу — по вторникам и воскресеньям с 17 июня 2018 года. Перевозить пассажиров по южному направлению будут на комфортабельном самолете Як-42Д.
Стоимость билетов при перелете в одну сторону начинается от 7700 рублей (из Челябинска в Анапу). Точную цену, даты и время вылетов можно уточнить на сайте авиакомпании «Ижавиа». Продажи билетов уже открыты. ​
Авиакомпания «Ямал» установила минимальные тарифы на новые для Челябинска направления. Цены на некоторые рейсы оказались ниже, чем ранее планировал перевозчик. Как сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта, самый дешёвый билет обойдётся в три тысячи рублей. С 25 марта южноуральцы смогут ежедневно летать в Лондон. Новый рейс запустила авиакомпания «Россия».
74.ru: последние новости
«Сняли с самолёта»: дешёвый фитнес-тур в Таиланд обошёлся челябинцу в 170 тысяч рублей Маршрут Челябинск — Екатеринбург стал самым популярным в сервисе BlaBlaCar «К снежной неделе готовы»: на уборку челябинских улиц выведут 60 спецмашин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки38
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»356
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина61
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение