Интуристы в Казани планируют тратить в среднем до $300 во время ЧМ-2018

КАЗАНЬ , 12 марта. / ТАСС /. Власти Татарстана рассчитывают, что ежедневные траты иностранных туристов в Казани во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году вырастут на 50% по сравнению с таким же показателем на Кубке конфедераций. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Государственного комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов

"Мы проводили замеры по Кубку конфедераций. Один турист иностранный в среднем оставлял около $150-200 в сутки с учетом проживания. На ЧМ, я думаю, что эта сумма будет серьезно выше. Думаю, что на 50% точно будет выше", — сказал он. Таким образом, средняя сумма ежедневных трат иностранного туриста, исходя из расчетов властей, может составлять $225-300.

Иванов также добавил, что процент иностранных туристов на ЧМ будет гораздо выше, чем во время Кубка конфедераций. «Если на Кубке конфедераций процент иностранных туристов был относительно небольшой, и в целом это история для страны, тестирование инфраструктуры, показ команд жителям страны, то чемпионат мира по футболу — это для всего мира, для топовых болельщиков, для топовых туристов. Это событие номер один по популярности, по рейтингу и по уровню», — объяснил он.

По словам Иванова, ЧМ даст «серьезный рост» оборота туристической отрасли. «Мы ожидаем большое количество туристов и гостей, тем более это будут очень обеспеченные люди, которые приедут, для того чтобы отдыхать, тратить деньги, веселиться … В этом плане у меня никаких сомнений нет, что оборот туристической отрасли вырастет очень сильно», — сказал он.