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Интуристы в Казани планируют тратить в среднем до $300 во время ЧМ-2018
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Интуристы в Казани планируют тратить в среднем до $300 во время ЧМ-2018 

ТАСС 12 марта 2018
КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают, что ежедневные траты иностранных туристов в Казани во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году вырастут на 50% по сравнению с таким же показателем на Кубке конфедераций. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Государственного комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.
"Мы проводили замеры по Кубку конфедераций. Один турист иностранный в среднем оставлял около $150-200 в сутки с учетом проживания. На ЧМ, я думаю, что эта сумма будет серьезно выше. Думаю, что на 50% точно будет выше", — сказал он. Таким образом, средняя сумма ежедневных трат иностранного туриста, исходя из расчетов властей, может составлять $225-300.
Иванов также добавил, что процент иностранных туристов на ЧМ будет гораздо выше, чем во время Кубка конфедераций. «Если на Кубке конфедераций процент иностранных туристов был относительно небольшой, и в целом это история для страны, тестирование инфраструктуры, показ команд жителям страны, то чемпионат мира по футболу — это для всего мира, для топовых болельщиков, для топовых туристов. Это событие номер один по популярности, по рейтингу и по уровню», — объяснил он.
По словам Иванова, ЧМ даст «серьезный рост» оборота туристической отрасли. «Мы ожидаем большое количество туристов и гостей, тем более это будут очень обеспеченные люди, которые приедут, для того чтобы отдыхать, тратить деньги, веселиться … В этом плане у меня никаких сомнений нет, что оборот туристической отрасли вырастет очень сильно», — сказал он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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Источник: выпавшие из самолета в аэропорту Якутска слитки оцениваются в $55 млн Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц
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