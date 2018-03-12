Ещё
Омская область вошла в турпроект, приуроченный к столетию гибели семьи царя Николая II
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омская область вошла в турпроект, приуроченный к столетию гибели семьи царя Николая II 

ТАСС 12 марта 2018
ОМСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область присоединилась к национальному туристическому проекту «Императорский маршрут», приуроченному к 100-летию гибели семьи императора Николая II, рассказала в понедельник ТАСС заместитель министра культуры региона Анна Статва. Соответствующее соглашение было подписано на международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.
Проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, а теперь и Омск.
"Мы вошли в этот проект и уже в этом году будем принимать [по нему] группы туристов. Это будут полноценные двух— и трехдневные маршруты по тем местам Омской области, где побывал Николай II", — рассказала Статва.
По ее словам, император приезжал в Омск, еще будучи цесаревичем. «У него был двухдневный визит. Нам есть что показать. Все эти места, которые он посетил — генерал— губернаторский дворец, Свято-Никольский [казачий] cобор — они сохранились», — уточнила замминистра.
Статва отметила, что Омская область позднее стала поворотной точкой в трагической судьбе семьи Николая II. «Станция Любинская — это самая восточная точка, до которой довезли семью императора. Их везли в восточном направлении, потому что хотели спасти, и так получилось, что именно здесь поезд развернули на Екатеринбург», — рассказала она.
Представитель омского Минкультуры считает, что участие в этом проекте привлечет большое количество туристов в сибирский регион. «Маршрут был презентован в пяти зарубежных странах. Интерес к этому проекту, который продвигает туристские ресурсы в том числе и Сибири, просто колоссальный», — подытожила замминистра.
ТАСС: последние новости
Источник: выпавшие из самолета в аэропорту Якутска слитки оцениваются в $55 млн Аэропорт в Перми начнет летом принимать международные рейсы Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки38
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»356
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина61
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение