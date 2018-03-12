Омская область вошла в турпроект, приуроченный к столетию гибели семьи царя Николая II

"Мы вошли в этот проект и уже в этом году будем принимать [по нему] группы туристов. Это будут полноценные двух— и трехдневные маршруты по тем местам Омской области, где побывал Николай II", — рассказала Статва.

По ее словам, император приезжал в Омск, еще будучи цесаревичем. «У него был двухдневный визит. Нам есть что показать. Все эти места, которые он посетил — генерал— губернаторский дворец, Свято-Никольский [казачий] cобор — они сохранились», — уточнила замминистра.

Статва отметила, что Омская область позднее стала поворотной точкой в трагической судьбе семьи Николая II. «Станция Любинская — это самая восточная точка, до которой довезли семью императора. Их везли в восточном направлении, потому что хотели спасти, и так получилось, что именно здесь поезд развернули на Екатеринбург», — рассказала она.

Представитель омского Минкультуры считает, что участие в этом проекте привлечет большое количество туристов в сибирский регион. «Маршрут был презентован в пяти зарубежных странах. Интерес к этому проекту, который продвигает туристские ресурсы в том числе и Сибири, просто колоссальный», — подытожила замминистра.