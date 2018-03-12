Депутат прокомментировал принятие стандартов для горнолыжных трасс

"Вопрос об аттестации горнолыжных трасс и инструкторов уже давно нас беспокоит. Каждый сезон мы видим те сложности, которые возникают на горнолыжных курортах. Давно уже назрела задача, чтобы в законе появилось понятие «горно-туристического центра», чтобы работа инструктора была регламентирована, чтобы горнолыжные трассы и подъемники на территории России оказывали достойные и безопасные услуги", — сказал он, выступая на заседании круглого стола на тему «Как будут готовить инструкторов для горнолыжных курортов?».

Депутат считает, что если горнолыжный комплекс продает пропуски на трассы на большее количество людей, чем он рассчитан, то это создает очереди на подъемниках и пробки на горнолыжных трассах, в результате чего могут пострадать или погибнуть люди.

"Я считаю, что мы должны в кратчайшие сроки проработать определенные стандарты, которые будут защитить права туристов-горнолыжников, чтобы индустрия туризма, связанная с этим отдыхом, развивалась еще лучше и быстрее. У нас было некоторое отставание от других стран, но теперь процесс идет достаточно успешно, и от грамотных инициатив зависит развитие зимних курортов", — предложил Кривоносов.