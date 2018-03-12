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Пассажиропоток оренбургского аэропорта увеличился на 13,3%
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Пассажиропоток оренбургского аэропорта увеличился на 13,3% 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Аэропорт обслужил более 90 тысяч человек, при этом в 2,1 раза выросло число пассажиров международных линий. Такие рейсы выполняются как в рамках регулярной, так и в рамках чартерной программы. Фактический пассажирооборот составил 3 198 пассажиро-километров.
Справка «ФедералПресс»:
Авиакомпания «Оренбуржье» — коммерческий бренд ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург». В парке — около 50 воздушных судов различных типов. Основная перевозка пассажиров осуществляется 17-ти местными воздушными судами L-410 и 12-ти местными Ан-2.
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