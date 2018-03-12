«Победа» взыщет расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри с курившего на борту пассажира

Авиакомпания «Победа» планирует взыскать расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри в Минеральных водах с закурившего на борту пассажира. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика. «Все расходы, связанные с вынужденной посадкой, будем взыскивать с нарушителя», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолет авиакомпании, следовавший из столицы в Гюмри , совершил посадку в Минеральных водах из-за закурившего на борту пассажира. «На рейсах авиакомпании «Победа» курение категорически запрещено», — заключил собеседник.