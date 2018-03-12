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«Победа» взыщет расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри с курившего на борту пассажира
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«Победа» взыщет расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри с курившего на борту пассажира 

Агентство «Москва» 12 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Авиакомпания «Победа» планирует взыскать расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри в Минеральных водах с закурившего на борту пассажира. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Все расходы, связанные с вынужденной посадкой, будем взыскивать с нарушителя», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самолет авиакомпании, следовавший из столицы в Гюмри, совершил посадку в Минеральных водах из-за закурившего на борту пассажира.
«На рейсах авиакомпании «Победа» курение категорически запрещено», — заключил собеседник.
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