«Победа» взыщет расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри с курившего на борту пассажира 

Авиакомпания «Победа» планирует взыскать расходы за внеплановую посадку самолета Москва-Гюмри в Минеральных водах с закурившего на борту пассажира. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Все расходы, связанные с вынужденной посадкой, будем взыскивать с нарушителя», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самолет авиакомпании, следовавший из столицы в Гюмри, совершил посадку в Минеральных водах из-за закурившего на борту пассажира.
«На рейсах авиакомпании «Победа» курение категорически запрещено», — заключил собеседник.