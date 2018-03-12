Новый маршрут «Усадебного экспресса» запущен в Подмосковье 

Туристы смогут посетить подмосковные усадьбы Ильинское, Усово и Архангельское.
В программе «Усадебного экспресса» с 11 марта появился новый маршрут — «Императорский». Программа тура была разработана при участии сотрудников региональных музеев, сообщает «Радио 1».
— Желающие смогут прикоснуться к истории, узнать, как жили члены императорской семьи, своими глазами увидеть мир, ушедший в прошлое, — рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В ходе маршрута туристы смогут увидеть имения Ильинское и Усово, которые были приобретены Александром II для супруги Марии Александровны. Конечной точкой маршрута станет посещение музея-усадьбы «Архангельское».