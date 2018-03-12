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Аэропорт Кольцово принял на мартовских праздниках на 34% больше пассажиров, чем год назад
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Аэропорт Кольцово принял на мартовских праздниках на 34% больше пассажиров, чем год назад 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: АПИ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Кольцово (Екатеринбург) вырос в мартовские праздники на 34% относительно аналогичного периода 2017 года, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.
"С 7 по 11 марта аэропорт обслужил около 62 тыс. пассажиров, это на 34% больше, чем год назад. При этом в 2017 году рассматривался период с 8 по 12 марта, так как праздники выпадали на другие дни. На внутренних направлениях лидеры традиционные — Москва и Санкт-Петербург, на направлении Сочи, Ростова и Краснодара пассажиропоток вырос в три раза. Совокупный объем перевозок в южный регион сравнялся с Петербургом", — говорится в сообщении.
На международных авиалиниях, по данным пресс-службы, опережающую динамику показали направления, удобные для краткосрочного отдыха: Турция «выросла» более чем в четыре раза, Объединенные Арабские Эмираты и Чехия — в два раза.
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