Летом станет больше авиарейсов из Белгорода в Петербург

С 25 марта авиакомпания «РусЛайн» продолжиться выполнять рейсы по маршруту « Санкт-Петербург Белгород — Санкт-Петербург», сообщила пресс-служба Белгородского аэропорта.

Летом же количество еженедельных рейсов увеличится с двух до пяти. Продажи авиабилетов уже открыты. Стоимость одного билета в одну сторону начинается от шести тыс. рублей. Посмотреть расписание можно здесь.