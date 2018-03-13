Летом станет больше авиарейсов из Белгорода в Петербург 

С 25 марта авиакомпания «РусЛайн» продолжиться выполнять рейсы по маршруту «Санкт-Петербург — Белгород — Санкт-Петербург», сообщила пресс-служба Белгородского аэропорта.
Летом же количество еженедельных рейсов увеличится с двух до пяти. Продажи авиабилетов уже открыты. Стоимость одного билета в одну сторону начинается от шести тыс. рублей. Посмотреть расписание можно здесь.
Напомним, улететь из Белгорода с конца марта также можно будет в Симферополь и Сочи. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии».