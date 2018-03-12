12 марта в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол: «Как будут готовить инструкторов для горнолыжных курортов?».
В настоящее время подкомитет по туризму Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи разрабатывает проект поправок, которые коснутся правил подготовки инструкторов на горнолыжных курортах, а также правил безопасности на горнолыжных трассах. Необходимость разработки поправок обусловлена нарушением правил безопасности на горнолыжных трассах, в том числе из-за большого потока отдыхающих в высокий сезон. Международная практика выработала общепринятые правила катания и поведения туристов, выполнение которых сводит опасность травм и столкновений к минимуму.
— Кто сегодня работает на спортивных турбазах и горнолыжных курортах?
— Каким образом обеспечивается безопасность туристов и кто за это отвечает?
— Какие требования будут предъявляться к горнолыжным инструкторам при приёме на работу согласно новому закону?
К участию в дискуссии приглашены:
— член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин;
— заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов;
— председатель Совета Некоммерческого Партнёрства «Союз инструкторов Горных лыж и Сноуборда» Дмитрий Шишков;
— представитель Международной Федерации Лыжных Патрулей в России, спасатель Станислав Журавский;
— председатель Комитета по классификации гостиниц Федерации рестораторов и отельеров Марианна Королёва;
— президент Национальной лиги инструкторов Ольга Даржугас.
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