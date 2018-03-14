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Легендарный отель в Венеции можно посетить по ценам 1958 года
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Легендарный отель в Венеции можно посетить по ценам 1958 года 

РИА Новости 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В свой юбилей 26 мая Belmond Hotel Cipriani 5* предложит постояльцам номера по ценам 60-летней давности — года основания отеля. Об этом сообщает Il Sole 24 ORE.
Стоимость номера составит менее четырех евро, при этом обычная цена — от 650 евро. Для участия в акции необходимо остановиться в отеле на три ночи, включая 26 мая.
Бронирование на сайте гостиницы возможно 16 апреля в течении четырех часов — с 10:00 до 14:00, и только для пяти первых гостей.
Отель был основан Джузеппе Чиприани, владельцем самого известного бара в Венеции — Harry’s Bar, куда любили заходить Эрнест Хэмингуэй, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Энди Уорхолл, Вуди Аллен. Именно в нем были придуманы карпаччо и коктейль «Беллини».
А один из постоянных гостей Cipriani Джордж Клуни вместе с местным барменом изобрели свои фирменные коктейли, которые можно попробовать в отеле: «Страсть Нины» и «Спокойной ночи». Среди частых посетителей Cipriani — другие мировые знаменитости (особенно в дни Венецианского кинофестиваля, биеннале и карнавала).
Belmond Hotel Cipriani 5* расположен на острове Джудекка, от площади Сан Марко туда можно добраться на катере за пять минут. На территории отеля расположены знаменитые сады Казановы, а также единственный в центральной Венеции бассейн с отфильтрованной морской водой, признанный лучшим в Европе.
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