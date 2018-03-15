«Победу» поймали на продаже авиабилетов на несуществующие рейсы

Лоукостер «Победа» продает клиентам билеты на виртуальные рейсы, данные о которых не сходятся с действительностью. Об этом со ссылкой на одного из клиентов авиакомпании пишет издание «Волга-Каспий».

Билет в никуда

Авиакомпания «Победа» , регулярно отмечающаяся скандалами в связи со своим антиклиентоорентированным сервисом, приготовила для пассажиров новую услугу — билеты на виртуальные рейсы. С этим новшеством столкнулся один из жителей Волгограда , попытавшийся улететь бортом компании из Москвы

«В редакцию «Волга-Каспий» обратился один из клиентов авиакомпании, который приобрел билет из Москвы в Волгоград. Согласно расписанию рейс DP181 вылетает из аэропорта Внуково 15 марта в 19:30, время в пути составляет 1 час 40 минут, таким образом борт приземляется в аэропорту Гумрак в 21:10. Однако согласно билету, который был оформлен клиенту, лайнер вылетает в 16:30 и прилетает в Волгоград в 18:10», — пишет издание.

Деньги за билет у волгоградца списали в полном объеме, однако получить у «Победы» какие-либо объяснения по поводу непонятного рейса мужчине не удалось. По его словам, он позвонил на платную консультационную линию компании (бесплатных консультаций лоукостер не дает) и потратил почти полтысячи рублей, несколько минут просто слушая музыку в режиме ожидания.

«Никаких объявлений или уточнений об изменении времени вылета ни на сайте лоукостера, ни на сайтах партнеров, ровно как и в электронной квитанции не содержится», — дополнительно отмечает «Волга-Каспий».