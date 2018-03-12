Мониторинг загрузки подмосковных гостиниц будут вести каждую неделю

На территории Московской области расположено более 600 гостиниц.

Еженедельный мониторинг загрузки гостиниц начался в Московской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.

В настоящее время на территории Подмосковья расположено более 600 гостиниц, в которых можно разместить более 80 тысяч туристов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, что Чемпионат мира 2018 года пройдет с с 14 июня по 15 июля 2018 года.