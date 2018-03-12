Мониторинг загрузки подмосковных гостиниц будут вести каждую неделю 

На территории Московской области расположено более 600 гостиниц.
Еженедельный мониторинг загрузки гостиниц начался в Московской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.
Как рассказала руководитель Минкультуры области Оксана Косарева, полученные данные будут направлять в Федеральное агентство по туризму.
В настоящее время на территории Подмосковья расположено более 600 гостиниц, в которых можно разместить более 80 тысяч туристов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Напомним, что Чемпионат мира 2018 года пройдет с с 14 июня по 15 июля 2018 года.