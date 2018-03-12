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Праздник в Мелихове попал в топ‑10 лучших гастрономических событий марта
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Праздник в Мелихове попал в топ‑10 лучших гастрономических событий марта 

РИАМО 12 марта 2018
Фото: РИАМО
«День Герасима Грачевника» в подмосковном Мелихове занял десятое место в рейтинге лучших гастрономических фестивалей и праздников в России у туристов в марте 2018 года, сообщается на сайте аналитического агентства «ТурСтат».
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мартовских кулинарных фестивалей и праздников весной 2018 года и предложений для посетителей. В рейтинг вошли популярные у туристов гастрономические события, праздники весны и рыбные фестивали по всей стране.
«Топ-10 гастрономических событий и праздников весны в марте 2018 года, популярных у туристов, составляют гастрономические фестивали «Мос/Еда!» в Москве, «Скатерть-самобранка» в Санкт-Петербурге, «Праздник корюшки» в Светлогорске Калининградской области, «Народная рыбалка» в Томской области и «День Герасима Грачевника» в Мелихове Подмосковья», — говорится в сообщении.
В первую десятку также попали «Югорский рыбный фестиваль» в Ханты-Мансийске, «Крым на тарелке» в Севастополе, Vizit Dagestan в Дагестане, «Колымское братство» в Магадане, «Серебряная корюшка» в Советской Гавани Хабаровского края.
Праздник «День Герасима Грачевника» пройдет 17 марта 2018 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в селе Мелихово в Чехове. В рамках праздника прилета первых птиц гостей ждут конкурс скворечников, а также мелиховский чай и «грачиная» гречневая каша, которой можно подкормить и птиц. Стоимость входного билета — 350 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.
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