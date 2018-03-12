Праздник в Мелихове попал в топ‑10 лучших гастрономических событий марта

«День Герасима Грачевника» в подмосковном Мелихове занял десятое место в рейтинге лучших гастрономических фестивалей и праздников в России у туристов в марте 2018 года, сообщается на сайте аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мартовских кулинарных фестивалей и праздников весной 2018 года и предложений для посетителей. В рейтинг вошли популярные у туристов гастрономические события, праздники весны и рыбные фестивали по всей стране.