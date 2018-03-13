UTair в мае запустит регулярные рейсы из Волгограда в Краснодар и Самару

ВОЛГОГРАД , 13 марта. / ТАСС /. Прямое авиасообщение свяжет Волгоград с Краснодаром Самарой , сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь волгоградского международного аэропорта Диана Бакулина.

"С 1 мая авиакомпания UTair открывает регулярные рейсы из Волгограда в Самару и Краснодар. Ранее было заявлено, что эта же компания с 3 мая откроет прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи Казань ", — сказала Бакулина.

Санкт-Петербургом и По ее словам, регулярное воздушное сообщение из Волгограда действует с Москвой Челябинском . С открытием рейсов в Краснодар, Самару, Казань и Сочи количество городов, с которыми Волгоград свяжет прямое авиасообщение, возрастет до семи. Кроме того, со 2 июня по 8 сентября компания «Нордавиа» откроет рейсы из Волгограда в Симферополь

"На время ЧМ-2018 летом этого года Волгоград напрямую будет связан воздушным сообщением с пятью городами, в которых пройдут матчи турнира. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Самара", — отметила Бакулина. Эти рейсы, считает она, будут особенно востребованы болельщиками и гостями чемпионата мира по футболу.