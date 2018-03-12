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Екатеринбург готов встречать гостей ЧМ, но сами горожане на время матчей стремятся уехать из города
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Екатеринбург готов встречать гостей ЧМ, но сами горожане на время матчей стремятся уехать из города 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«У нас полная готовность— это касается волонтеров и туристических программ. Если не будет никаких ужесточений, касающихся техники безопасности, и сюрпризов от Fifa, то мы готовы принимать туристов», -сказал Михаил Мальцев. Также он отметил, что по опыту западных коллег большой популярностью у иностранных болельщиков будут пользоваться пивные с элементарным набором закусок.
Но если футбольные фанаты стремятся в столицу Урала, то жители Екатеринбурга, наоборот, пытаются уехать на время проведения матчей.
«У горожан появился тренд, что на период чемпионата мира надо уехать из города», — сказал член правления уральской ассоциации туризма Александр Пузанков. При этом он отметил, что в основном люди уезжают на юг России или на дачи. Ближайшие загородные курорты тоже уже практически все забронированы. Эксперт признался, что и сам планирует не находиться в городе:
«Вы попробуйте купить билеты сейчас: остались места только за воротами, но они столько стоят. За эти деньги можно слетать в Европу и посмотреть матч в баре. Пусть болельщики чувствуют себя свободно».
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