Россияне резко снизили интерес к отдыху в Крыму 

Раннее бронирование путевок в Крым в 2018 году снизилось в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
«Было повышение цен, которое вызвало негодование в прессе, Ростуризм по нему высказался. Тут же это повышение повлекло за собой падение спроса», — цитирует чиновника портал «Ura.ru».
Пузанков добавил, что вопрос ценообразования на курортах юга России решается на правительственном уровне, а не на коммерческом, как в других странах, пишет НСН.
Ранее сообщалось, что власти полуострова решили отложить введение курортного сбора в регионе — с мая 2018 на май 2019 года.
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