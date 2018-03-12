Сенатор рассказал о законопроекте об обязательной аттестации гидов

"В настоящее время готовится внесение правительственного законопроекта, предусматривающего обязательную аттестацию гидов-переводчиков и экскурсоводов, в Госдуму. По моей информации, такое внесение может произойти уже в апреле", — сказал Фомин на пленарном заседании VI саммита Российско-китайского туристического форума в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет-2018». Сенатор является председателем форума с российской стороны.

Фомин считает, что одновременно с ужесточением правил допуска на туристический рынок нужно создать и дополнительные стимулы для легализации россиян, работающих гидами-переводчиками и экскурсоводами частным образом.

"Такой дополнительной мотивацией могло бы стать использование режима самозанятых для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Напоминаю, что уже сейчас регионы вправе внести эти виды деятельности в перечень самозанятых граждан", — пояснил сенатор.