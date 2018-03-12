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Сенатор рассказал о законопроекте об обязательной аттестации гидов
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Сенатор рассказал о законопроекте об обязательной аттестации гидов 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительственный законопроект об обязательной аттестации гидов-переводчиков и экскурсоводов может поступить в Государственную Думу уже в апреле, сообщил в понедельник сенатор, председатель Экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
"В настоящее время готовится внесение правительственного законопроекта, предусматривающего обязательную аттестацию гидов-переводчиков и экскурсоводов, в Госдуму. По моей информации, такое внесение может произойти уже в апреле", — сказал Фомин на пленарном заседании VI саммита Российско-китайского туристического форума в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет-2018». Сенатор является председателем форума с российской стороны.
Фомин считает, что одновременно с ужесточением правил допуска на туристический рынок нужно создать и дополнительные стимулы для легализации россиян, работающих гидами-переводчиками и экскурсоводами частным образом.
"Такой дополнительной мотивацией могло бы стать использование режима самозанятых для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Напоминаю, что уже сейчас регионы вправе внести эти виды деятельности в перечень самозанятых граждан", — пояснил сенатор.
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