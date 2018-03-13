10 популярных для летнего отдыха курортов России

Москва , 13 марта — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные курорты России для отдыха летом 2018 года по «ранним» броням. В рейтинг не включены черноморские курорты.

Рейтинг сделан по результатам анализа броней отелей, квартир и домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Ставропольский край Ниже представляем десятку самых популярных курортов лета 2018 года. 1. Кисловодск

Средняя стоимость: 1,8 тыс. рублей

Количество ночей: 11 Город является вторым в России бальнеологическим и климатическим курортом, крупнейшим по количеству здравниц на Кавказских Минеральных Водах.

Более трети всех здравниц региона приходится на Кисловодск. Основную часть экономики Кисловодска составляет курортный сектор.

В Кисловодске расположено более 60 санаториев и гостиниц. Их количество постоянно меняется.

Половина населения задействована в сфере обслуживания отдыхающих, приезжающих в Кисловодск на отдых и лечение. 2. Пятигорск , Ставропольский край

Средняя стоимость: 1,6 тыс. рублей

Количество ночей: 13 Пятигорск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Это старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристический центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Пятигорск располагает разнообразными природными лечебными ресурсами. Имеется свыше 40 источников минеральных вод, отличающихся по химическому составу и температуре воды; некоторые из них радоновые.

Из расположенного близ Пятигорска Тамбуканского озера добывают ценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую грязь.

Оренбургская область Благоприятные климатические условия, которые складываются летом и в начале осени, позволяют использовать их для климатотерапии. 3. Соль-Илецк

Средняя стоимость: 2,5 тыс. рублей

Количество ночей: 5 Этот маленький городок известен по всей России своими лечебными грязевыми и солевыми озерами.

Из года в год для поддержания здоровья и просто в качестве отдыха Соль-Илецк посещает в летний период более полутора миллионов туристов.

Несмотря на скромные размеры городка, окрестности его богаты природными дарами.

Ростовская область В Соль-Илецке расположились семь озер с исключительными для каждого свойствами и химическим составом. 4. Таганрог

Средняя стоимость: 2,2 тыс. рублей

Количество ночей: 13 Таганрог привлекателен для людей, стремящихся отдохнуть на море и позагорать на городских пляжах.

Таганрог расположен на юго-западе Ростовской области, в юго-восточной части Миусского полуострова, омываемого с одной стороны Таганрогским заливом Азовского моря, а с другой — Миусским лиманом. 5. Осташков, Тверская область

Средняя стоимость: 3,2 тыс. рублей

Количество ночей: 3 Осташков — город в России, административный центр Осташковского городского округа Тверской области.

Город расположен на берегу живописного озера Селигер.

Калининградская область Помимо того, что сюда приезжают в основном длят отдыха на озере, в самом городе также множество достопримечательностей, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника. 6. Зеленоградск

Средняя стоимость: 3,5 тыс. рублей

Количество ночей: 10 Зеленоградск — город-курорт в Калининградской области Российской Федерации, административный центр Зеленоградского городского округа.

Город расположен на побережье Балтийского моря, на Калининградском полуострове, в двадцати четырёх километрах к северо-западу от Калининграда

Достопримечательностями курорта являются красивая морская набережная, городской променад с протяжённым пляжем, большой парк, который за городом сливается с большим сосновым бором.

От окраины города начинается национальный паркКуршская коса, включенный в список памятников природы ЮНЕСКО . 7. Яктыкуль, Башкортостан

Средняя стоимость: 3,7 тыс. рублей

Количество ночей: 10 На территории Башкирии находится красивейшее озеро Якты-Куль. На Южном Урале оно является самым популярным местом для отдыха.

На его побережье хорошо развита инфраструктура. В эти края приезжают из года в год туристы со всех уголков России.

Для отдыха здесь очень много возможностей: кристально чистая вода, живописные окрестности, восхитительная природа, богатая флора и фауна.

Озеро Якты-Куль (Банное) считается самым глубоким в Башкортостане. 8. Листвянка, Иркутская область

Средняя стоимость: 4,5 тыс. рублей

Количество ночей: 8 Листвянка — посёлок городского типа в Иркутском районе Иркутской области России.

Листвянка расположена по правую сторону истока реки Ангары и вытянута на северо-запад вдоль озера Байкал (залива Лиственичный) на 5 км.

Основа экономики посёлка — туризм. Здесь торгуют байкальским омулем и сувенирами.

Карелия В Листвянке есть отели. Разрабатывается проект «Байкал-Сити». 9. Медвежьегорск

Средняя стоимость: 5,6 тыс. рублей

Количество ночей: 7 Сегодня многих туристов привлекает город Медвежьегорск, который получил широкую известность в 90-е годы XX века.

В 1984 году режиссер Меньшов снимал здесь фильм «Любовь и голуби».

Дом, в котором в фильме жил главный герой со своей семьей, не сохранился.

Главной достопримечательностью Медвежьегорска, конечно же, является Беломорско-Балтийский канал.

Но туристы должны знать, что объект охраняется, и фотосъемка на нем запрещена. 10. Манжерок, Алтай

Средняя стоимость: 3 тыс. рублей

Количество ночей: 7 Манжерок — село на территории Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай России.

На южной окраине есть источник минерализованной питьевой воды «Манжерокский», имеющий статус памятника природы.

В районе села расположены туркомплексы «Манжерок», парк-отель «Манжерок», «Шале „Прискальный“», турбаза «Катунские пороги».

Широко распространена сдача жилья в частных домах. В 2 км от села находится излюбленное туристами место — озеро Манжерокское. Напротив села расположен одноимённый порог на реке Катуни.