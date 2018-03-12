Аэроэкспресс в Домодедово стал самым популярным у пассажиров 

Самый популярный аэроэкспресс в Москве ходит в Домодедово. На нем в прошлом году в аэропорт и из него проехали около 5 млн пассажиров. Ему «дышит в затылок» Шереметьево. Внуково отстает от них в два раза. Пассажиропотоки в аэропорты очень зависят от времени года и даже месяца. Абсолютный рекорд принадлежит Домодедово в июле прошлого года — тогда за месяц аэроэкспрессы перевезли 490 тысяч человек (для сравнения, это примерно ежесуточный пассажиропоток на МЦК). В октябре в Домодедово направлялось уже меньше пассажиров. В декабре предпочтение отдавалось вылетам из Шереметьева.