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«Уральские авиалинии» соединят Краснодар и Тбилиси
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«Уральские авиалинии» соединят Краснодар и Тбилиси 

Уралинформбюро 12 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
На лето.
С 24 мая 2018 года клиенты "Уральских авиалиний" смогут воспользоваться новым рейсом из Краснодара в Тбилиси и обратно. Он будет выполняться по четвергам и дополнительно по воскресеньям. Вылет из столицы Кубани намечен на 6.55, обратный — на 10.05. Время в пути — 1 час 25 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Стоимость перелета в одну сторону начинается от 64 евро. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
В Грузии путешественников ждет масса впечатлений. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели, полюбоваться крепостью Нарикала, посетить Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Любителей активного отдыха ждут горнолыжные курорты мирового уровня Гудаури и Бакуриани с огромными снежными полями и разнообразным рельефом склонов. В любом из местных ресторанчиков, подадут вкуснейший шашлык «мцвади», ароматный плов, купаты и, конечно, грузинское вино.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год 43 авиалайнера Airbus екатеринбургской компании перевезли 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям.
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