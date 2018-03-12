Цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга снизятся на треть

Долететь из Вологды до Санкт-Петербурга станет проще и выгодней. Цены на билеты снизят на 30-40%.

Речь об этом шла на заседании депутатов ЗСО Санкт-Петербурга. Они предлагают субсидировать рейсы, вылетающие из аэропорта Пулково в регионы страны. В их числе есть и Вологда, с которой у северной столицы налажено авиасообщение.

Проект закона, который предполагает вложение в развитие межрегионального туризма и стабилизацию экономических связей с регионами немалых бюджетных средств Санкт-Петербурга, местные законотворцы уже одобрили. Предполагается, что из казны северной столицы авиаперевозчики будут получать до 50% недополученной прибыли. Вторую половину возьмут на себя принимающая и отправляющая стороны.