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Цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга снизятся на треть
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Цены на авиабилеты до Санкт-Петербурга снизятся на треть 

Вологда.рф 12 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Долететь из Вологды до Санкт-Петербурга станет проще и выгодней. Цены на билеты снизят на 30-40%.
Речь об этом шла на заседании депутатов ЗСО Санкт-Петербурга. Они предлагают субсидировать рейсы, вылетающие из аэропорта Пулково в регионы страны. В их числе есть и Вологда, с которой у северной столицы налажено авиасообщение.
Проект закона, который предполагает вложение в развитие межрегионального туризма и стабилизацию экономических связей с регионами немалых бюджетных средств Санкт-Петербурга, местные законотворцы уже одобрили. Предполагается, что из казны северной столицы авиаперевозчики будут получать до 50% недополученной прибыли. Вторую половину возьмут на себя принимающая и отправляющая стороны.
Причем рассчитывать на субсидию смогут те перевозчики, которые совершают не менее двух внутрироссийских рейсов в неделю и пользуются отечественными самолетами. Ожидается, что цены на билеты до Калуги, Ярославля, Брянска и Иваново снизятся на 30-40%. Переговоры по аналогичному снижению сейчас ведутся с Липецком, Саранском, Владимиром, Вологдой и Нарьян-Маром.
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