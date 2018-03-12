В Ростове начались продажи билетов в Грозный

Из ростовского аэропорта Платов с 3 апреля откроют авиарейсы в столицу Чечни . Самолеты из донской столицы будут летать по вторникам и четвергам в 9:55, прибытие — в 11:15.

— Обратно рейс будет отправляться в 12:15 и прибывать в Ростов в 13:35, — сообщает «Ростов-Транспорт». — Минимальная цена билета — 888 рублей. В расписаниях также заявлен рейс по субботам, однако продаж на него не ведётся.

Рейсы откроет ростовская авиакомпания «Азимут».