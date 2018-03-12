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В Ростове начались продажи билетов в Грозный
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В Ростове начались продажи билетов в Грозный 

161.ru 12 марта 2018
Фото: 161.ru
Из ростовского аэропорта Платов с 3 апреля откроют авиарейсы в столицу Чечни. Самолеты из донской столицы будут летать по вторникам и четвергам в 9:55, прибытие — в 11:15.
— Обратно рейс будет отправляться в 12:15 и прибывать в Ростов в 13:35, — сообщает «Ростов-Транспорт». — Минимальная цена билета — 888 рублей. В расписаниях также заявлен рейс по субботам, однако продаж на него не ведётся.
Рейсы откроет ростовская авиакомпания «Азимут».
Кроме того, в конце марта из Ростова планируют открыть рейсы в Казань и Симферополь.
161.ru: последние новости
Росавиация начала контроль стоимости авиабилетов на период ЧМ-2018 Рядом с ростовским аэропортом Платов построят жилой квартал, парки развлечений и логистический центр Ростовчане в мае смогут прямым рейсом улететь в Нижний Новгород
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