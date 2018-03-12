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Началась продажа льготных авиабилетов из Приморья в центральную Россию
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Началась продажа льготных авиабилетов из Приморья в центральную Россию 

АиФ-Владивосток 12 марта 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморском крае поступили в продажу льготные авиабилеты с фиксированной стоимостью. С 1 марта по 1 декабря 2018 года жители Дальнего Востока имеют возможность приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам в центральную часть России.
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