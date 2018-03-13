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В Европе появился отель, управляемый со смартфона
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В Европе появился отель, управляемый со смартфона 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
В столице Венгрии Будапеште открылся первый в Европе отель, которым гость может управлять со своего смартфона. 40 номеров в четырехзвездочном отеле KViHotel управляются с помощью приложения TMRW Hotels. Благодаря этому управление отелем буквально переходит в руки гостей, с момента бронирования номера и до выезда.
В отеле почти нет обслуживающего персонала — благодаря приложению TMRW Hotels почти все услуги контролируются непосредственно гостями, с их мобильных устройств. Благодаря TMRW Hotels, которое доступно и на устройствах Android, и в iOS, гости отеля могут получать почти все услуги с помощью одной кнопки: резервировать номера, регистрироваться в отеле без очереди, даже за 48 часов до прибытия, выбрать этаж или определенный номер, где они желают поселиться. Благодаря использованию Bluetooth-соединения смартфон посетителя является одновременно ключом к номеру отеля, а в случае позднего прибытия также и к главному входу в отель. Приложение позволяет устанавливать температуру в номере, причем еще до прибытия — на расстоянии до 10 000 км.
Заказать дополнительную уборку, попросить не беспокоить, вызвать такси — все это также можно сделать дистанционно. Оплата производится через приложение, и весь процесс может постоянно контролироваться — счет отправляется в приложение и на указанный адрес электронной почты. Приложение TMRW упрощает функции отеля: сотрудники по уборке получают список задач непосредственно на свои смартфоны, и система назначает задачи с помощью специального алгоритма. Комната, в которую приезжает гость в определенный день, получает высокий приоритет, а когда он уходит, персонал получает немедленное уведомление о том, что в номере нужно убрать.
Авторы TMRW Hotels не намерены ограничиваться одним отелем. Они хотят, чтобы приложение стало основным ИТ-инструментом для европейских отелей, хостелов, офисов и квартир. Источник: Technology News
Фото: Technology News Хотели бы вы жить в «умном» отеле? Да, это круто! Всегда мечтал (а)! Нет. Люблю поговорить с живыми людьми Сомневаюсь. А вдруг я нажму не ту кнопочку — и попаду на деньги? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор Homematic IP: умный дом с управлением Alexa
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