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Власти Камчатки выделят около 500 млн руб на субсидирование авиаперелетов
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Власти Камчатки выделят около 500 млн руб на субсидирование авиаперелетов 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Власти Камчатки выделят из регионального бюджета порядка пятисот миллионов рублей на субсидирование авиатарифов на перелеты по территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
rightДля снижения затрат населения на приобретение авиабилетов по местным маршрутам в регионе с 2009 года реализуется программа субсидирования авиатарифов.
"Благодаря этой инициативе, жители края покупают билеты по сниженной стоимости. Граждане платят в среднем по 30-40% от экономически обоснованной цены, остальное авиакомпаниям компенсируется за счёт краевого бюджета", — говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, в рамках реализации этой программы ежегодно по льготным тарифам авиаперелеты по территории края совершают более 50 тысяч пассажиров.
В настоящее время муниципальные образования Камчатского края соединяют более 90 маршрутов местных авиалиний, рейсы по которым выполняются на регулярной основе. Авиаперевозки по субсидированным тарифам в регионе осуществляют АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Витязь-Аэро».
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