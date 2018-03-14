Власти Камчатки выделят около 500 млн руб на субсидирование авиаперелетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 14 мар — РИА Новости . Власти Камчатки выделят из регионального бюджета порядка пятисот миллионов рублей на субсидирование авиатарифов на перелеты по территории региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

rightДля снижения затрат населения на приобретение авиабилетов по местным маршрутам в регионе с 2009 года реализуется программа субсидирования авиатарифов.

"Благодаря этой инициативе, жители края покупают билеты по сниженной стоимости. Граждане платят в среднем по 30-40% от экономически обоснованной цены, остальное авиакомпаниям компенсируется за счёт краевого бюджета", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в рамках реализации этой программы ежегодно по льготным тарифам авиаперелеты по территории края совершают более 50 тысяч пассажиров.

В настоящее время муниципальные образования Камчатского края соединяют более 90 маршрутов местных авиалиний, рейсы по которым выполняются на регулярной основе. Авиаперевозки по субсидированным тарифам в регионе осуществляют АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Витязь-Аэро».

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