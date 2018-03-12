В Подмосковье в преддверии ЧМ-2018 запустили ежедневный мониторинг загруженности отелей

В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Подмосковье будут проводить ежедневный мониторинг загруженности гостиниц, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«С 12 марта совместно с Федерацией отельеров и рестораторов Московской области мы начинаем еженедельный мониторинг загрузки подмосковных гостиниц. Результаты мониторинга будут направляться в Федеральное агентство по туризму », — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

В настоящее время на территории региона гостей принимают 660 коллективных средств размещения, в которых одновременно могут разместиться 84 тыс. туристов.

Несмотря на то, что по федеральному закону, принятому в январе 2018 года, классификация гостиниц будет обязательной с 2019 года, отели Московской области сами инициируют прохождение классификации «на звездность». Сегодня в Подмосковье классифицировано 126 коллективных средств размещения.