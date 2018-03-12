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В Подмосковье в преддверии ЧМ-2018 запустили ежедневный мониторинг загруженности отелей
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В Подмосковье в преддверии ЧМ-2018 запустили ежедневный мониторинг загруженности отелей 

Rambler News Service 12 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Подмосковье будут проводить ежедневный мониторинг загруженности гостиниц, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
«С 12 марта совместно с Федерацией отельеров и рестораторов Московской области мы начинаем еженедельный мониторинг загрузки подмосковных гостиниц. Результаты мониторинга будут направляться в Федеральное агентство по туризму», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В настоящее время на территории региона гостей принимают 660 коллективных средств размещения, в которых одновременно могут разместиться 84 тыс. туристов.
Несмотря на то, что по федеральному закону, принятому в январе 2018 года, классификация гостиниц будет обязательной с 2019 года, отели Московской области сами инициируют прохождение классификации «на звездность». Сегодня в Подмосковье классифицировано 126 коллективных средств размещения.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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