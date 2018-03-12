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Получившая травму в Красноярске горнолыжница находится в реанимации
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Получившая травму в Красноярске горнолыжница находится в реанимации 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова, получившая травму на тестовых соревнованиях Универсиады-2019 в Красноярске, находится в реанимации. Спортсменка в сознании, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.
"В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации в стабильном состоянии в ясном сознании", — сообщило ведомство. Спортсменка получила перелом голени и была госпитализирована 7 марта. После госпитализации у нее развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей — жировая эмболия. Овчинникова находится в больнице скорой медицинской помощи (БСМП). В ближайшее время будут определены показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства по поводу перелома голени.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что спорстменка впала в кому, медиков обвинили в несвоевременном оказании помощи. «После госпитализации, в условиях отделения реанимации пациентке проводились все необходимые при данной патологии лечебно-диагностические мероприятия», — заявили в Минздраве.
Тестовые соревнования Универсиалы-2019 — этап Кубка России «Мемориал В. Цимика», чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту — проходили в Красноярске с 5 по 9 марта. В них принимали участие около 150 спортсменов из 17 регионов России. Соревнования проводились в четырех дисциплинах: слаломе, скоростном спуске, параллельных командных соревнованиях и слаломе-гиганте.
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