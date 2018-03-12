Цены на авиабилеты во время ЧМ-2018 расти не будут

МОСКВА , 12 мар — РИА Новости Росавиация начала мониторить цены на авиабилеты между городами-участниками чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

Федеральное агентство воздушного транспорта напомнило о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и сборы на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года. Данное требование закреплено п.10 ст.15 Федерального закона от 07.06.2013№108-ФЗ.

Сейчас билеты в среднем предлагаются по ценам от 8000 рублей в оба конца. Стоимость зависит и от направления, и от даты. Еще есть билеты по низким тарифам в города, которые традиционно принимают много рейсов. Менее популярные для авиаперевозок направления пока остались без дешевых билетов, они все раскуплены. Возможно, ближе к чемпионату появятся дополнительные рейсы.

Например, в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно можно долететь, заплатив от 9000 рублей, а из Казани — уже от 16000. В Саранск же на даты проведения игр системы бронирования показывали билеты стоимостью от 33000 рублей из Москвы, из Казани (также в оба конца).

Есть и «экстремально» низкие цены — 5 рублей. Например, "Аэрофлот" установил специальный тариф для российских болельщиков, летящих на матчи с участием Сборной России по футболу. Перевозка будет распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня 2018, Санкт-Петербурге 19 июня 2018, Самаре 25 июня 2018, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.