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Дубай запустит экскурсии для транзитных пассажиров
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Транзитные пассажиры смогут выходить из аэропорта для экскурсии по Дубаю 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Дубай планирует запустить программу экскурсий по городу для транзитных пассажиров, сообщает пресс-центр города-эмирата.
Оператор аэропортов Дубая предложил запустить в городе-эмирате новую программу, благодаря которой транзитные пассажиры смогут выйти из аэропорта и осмотреть город.
"В Дубае время в транзите станет туризмом, так как пассажиров пригласят выйти из аэропорта и осмотреть город", — сообщил Dubai Media Office в своём аккаунте в Twitter.
По его информации, новый проект "Микрокосм Дубая" (Microcosm of Dubai) представляет собой ряд экскурсионных маршрутов по городу, каждый из которых займёт около 4 часов. Тем пассажирам, которые располагают временем менее 4 часов, аэропорты обещают "виртуальные туры" по городу. Сроки реализации проекта не сообщаются.
Около 4,5 миллионов пассажиров путешествуют транзитом через международный аэропорт Дубая каждый месяц и более 50 миллионов — каждый год. Число туристов в Дубай составляет 14,9 миллиона в год, план города-эмирата — принять 20 миллионов туристов к 2020 году.
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