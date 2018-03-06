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В России хотят активно развивать автотуризм
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В России предложили активно развивать автотуризм 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортных систем Сергей Лобарев обратился в Госдуму с предложением активнее развивать в стране автомобильный туризм, сообщает "Парламентская газета".
"Интерес к автотуризму с каждым годом растет. Согласно ряду социологических исследований, ежегодный прирост автомобильных путешествий на собственном авто составляет 10-15%. Тем не менее автомобильный туризм до сих пор занимает не более 1% общего внутрироссийского туристического потока", — цитирует газета письмо Лобарева председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву.
Как следует из письма, в России созданы необходимые условия для развития в туристической отрасли отдельного блока — автотуризма, а для эффективного законодательного регулирования этой сферы предприниматели предлагают создать в рамках думского комитета по спорту и туризму специальную рабочую группу, которая будет оказывать помощь в определения стратегии госполитики в отрасли, а также выявлять проблемы, препятствующие ее развитию, осуществлять оценку регулирующего воздействия законопроектов.
По мнению Лобарева, сообщает газета, предложения по развитию автотуризма следует предусмотреть и в федеральной целевой программе, посвященной развитию туризма в РФ на 2019-2025 годы.
Ожидается, что законодательные инициативы в этом направлении повысят интерес к автопутешествию по стране у более чем 50 миллионов автовладельцев, отмечает газета. Развитие внутреннего автотуризма послужит началом для активных действий в регионах по развитию автотуристических кластеров и промышленному производству автодомов и жилых автоприцепов.
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