Зачем ехать в Грузию: лучшие предложения и неожиданные маршруты

Ирина Овчинникова. МОСКВА , 4 мар — РИА Новости Грузия славится своими гостеприимством, национальной кухней, архитектурными памятниками и прекрасной природой. В последние годы это одно из популярных направлений у российских туристов. Но о недорогом и разнообразном горнолыжном отдыхе в этой стране до сих пор знают немногие.

РИА Новости выяснило, какой из курортов выбрать, как сэкономить, где кататься и что обязательно посмотреть в случае непогоды на склоне.

Перелет из Москвы в Тбилиси занимает два с половиной часа, что сопоставимо с дорогой в Сочи . Цену (15 тысяч рублей туда и обратно) низкой не назовешь, но это с лихвой компенсируется тем, что проживание и ски-пассы в Грузии на 30-40% дешевле, чем на других курортах Кавказского хребта.

Февраль на горнолыжных курортах Грузии считается вторым (после новогодних праздников) высоким сезоном: туристов привлекает температура — 2-4°С и большое количество снега.

Германии, Италии, Австрии, Швеции, Курорты Грузии благодаря разнообразию рельефов и склонов подходят и для опытных горнолыжников, и для начинающих. Сюда приезжают из России Украины , Европы и Прибалтики. «Курорт Гудаури любят туристы из Польши Норвегии , — рассказывает Кристина Хурциа, менеджер компании Gudauri Travel. — Приезжают сюда в основном для ски-тура. Это самостоятельный подъем на специальных лыжах по местным диким горным склонам и последующий спуск по нетронутому снегу».

Турцией, Арменией и Ираном. По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Георгия Чоговадзе, в январе страну посетило более 444 тысяч иностранцев, что на 14,8% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. Причем Россия входит в пятерку лидеров наряду с Азербайджаном

Экономим время

Какой из пяти курортов выбрать? Если у вас в распоряжении неделя, то надо определиться с целями — провести как можно больше времени на склоне или же еще и достопримечательности посмотреть.

На склонах Бакуриани

"Если на первом месте желание максимально активно покататься, то я бы рекомендовала ограничиться посещением одного из ближайших к Тбилиси горнолыжных курортов Гудаури (два часа пути) или Бакуриани (три с половиной часа), чтобы не тратить дни на переезды, — советует Ирина Циновская, сооснователь компании Georgia Road Travel. — Если катание не в приоритете, можно отдохнуть сразу на обоих курортах. По дороге советую заглянуть в древнюю столицу Мцхету, монастырь Джвари, скальный город Уплисцихе".

Добираться из аэропорта в Гудаури или Бакуриани лучше на такси или заказать трансфер, цены — от двух с половиной до девяти тысяч рублей с человека.

Часто гостиницы сами предоставляют эту услугу. Бюджетный вариант — на автобусе № 37 доехать до Тбилиси, на метро — до вокзала Дидубе и дальше электричкой.

Гудаури — самый популярный

Средняя толщина снежного покрова в феврале здесь два-три метра, за сутки порой выпадает еще до метра осадков. Трассы — для любого уровня подготовки, есть условия и для внетрассового катания, что так любят профессионалы.

Дневной абонемент с 10 до 17 часов — около 900 рублей на любую гору, ночное катание обойдется на 200 рублей дороже. Лыжи, ботинки, палки или сноуборд с ботинками — 800 рублей в день, час с инструктором — 1000-1500 рублей.

Стоимость проживания — от трех тысяч рублей на двоих в частном секторе до 12 тысяч рублей на двоих с завтраком в отеле Marco Polo Hotel Gudauri. Средний чек плотного обеда на двоих в кафе — около трех тысяч рублей.

Отдыхающие катаются на горнолыжном склоне

Организатор горнолыжных туров Friendly Trip Иван Левченко более десяти лет занимается сноубордингом и в первый раз посетил Гудаури в прошлом году. «Выбирали долго между нашими курортами на Кавказе, Сочи, подумывали об Альпах, — рассказывает он. — Проанализировав бюджет, Европу исключили. По другим критериям — цена за проживание, ски-пассы, количество туристов в праздники, снежный покров — предпочли Гудаури».

Публикация от Gudauri Ski Resort (@gudauri_travel)

Окт 29, 2017 в 9:02 PDT "Желающим сэкономить советую жить большой компанией в апартаментах либо хостеле, предлагающем двухразовое питание, — рекомендует Иван. — Если остановиться в Степанцминде (в 25 километрах в сторону Владикавказа ) и ездить на гору на своем авто — экономия 50-70%".

Но есть и сложности: дорогу со стороны России часто закрывают из-за угрозы схода лавин на Крестовом перевале.

В Gudauri Travel рассказали, что сейчас ведутся проектные работы по прокладке четырехкилометрового тоннеля из ущелья Коби в ущелье Хадо, минуя Крестовый перевал. Это увеличит турпоток из России.

Бакуриани — идеально для детей

Виды Бакуриани

Курорт находится в Боржомском районе, фактически в центре Грузии, наибольшая высота — 2720 метров над уровнем моря. На четырех горах оборудованы трассы разного уровня сложности, хвойные леса и скалистые склоны создают интересный ландшафт для внетрассового катания. Также есть небольшая горка с пятью-шестью подъемниками (ее называют «двадцатипятка»), предназначенная для детей и начинающих.

Прогулка по склонам Бакуриани

Дневной абонемент с 10 до 17 часов — около 900 рублей на любую из гор, вечернее катание — с 17 до 22 часов — около 400 рублей. Прокат лыж, ботинок и палок — 400 рублей, сноуборда и ботинок — 700 рублей. Час с инструктором — 700-1200 рублей.

Стоимость проживания — от 1500 рублей на двоих в частном секторе до 16 тысяч рублей на двоих с завтраками в Rixos Borjomi Spa & Health Centre. Средний чек плотного обеда на двоих в кафе — тысяча рублей.

Курорт Бакуриани в Грузии

Поселок окружен горами и равноудален от канатных дорог, поэтому неважно, где останавливаться — в центре или на окраине. «Бакуриани — хорошая база для посещения других курортов, — считает Леван Санакоев, сноубордист, фрирайдер с пятнадцатилетним опытом, организатор группы экстремального туризма FreeRideGeorgia. — Отсюда близко до курорта Годердзи, куда от Тбилиси быстрее чем за десять-одиннадцать часов не добраться. Неподалеку и Гудаури».

Отдыхающие на северном склоне

Бакуриани подходит не только для экстремалов, но и для их семей. Здесь есть где отдохнуть с детьми: два парка, каток, небольшой развлекательный центр. Предлагаются конные прогулки, катание на снегоходах. Летом на курорте много велосипедистов — считается, что здесь лучшая в Грузии даунхилл-трасса.

Хацвали, Тетнулди, Годердзи — неизвестные курорты

Эти курорты находятся довольно далеко от Тбилиси, и их стоит рассмотреть, только если отдых продлится более десяти дней. Они интересны профессионалам: для первых шагов в катании условия там неподходящие. Но цены, конечно, ниже, чем в Гудаури или Бакуриани.

Вид на горы в Грузии

Курорт Хацвали — это Сванетия, самый удаленный от Тбилиси регион страны. Дорога — 470 километров, последние сто — серпантин. Крутые склоны, густой лес — это очень интересно для любителей внетрассового катания.

Тетнулди — в том же регионе, в 490 километрах от Тбилиси, и проехать туда можно только на полном приводе или с цепями на колесах.

Здесь три очереди подъемников и вполне комфортные, не слишком крутые трассы. «Я уверен, что Тетнулди — будущая визитная карточка Грузии», — говорит Андрей Пикулев, организатор путешествий «Бивуак». Он десять лет катается на сноуборде, был на всех горнолыжных курортах Грузии. По его словам, отдыхающих в Тетнулди очень мало, очередей нет совсем, на новогодние каникулы курорт заполняется на 15-20%.

"Еще один курорт — Годердзи — в 120 километрах от Батуми , последние 40-50 из которых — бездорожье, — рассказывает Андрей Пикулев. — Мало жилья, кафе почти нет, трасс тоже и подъемников пока два. Зато нет очередей, много хорошего снега, отличный лесной фрирайд!"

Пещерный монастырский комплекс Вардзия в Грузии

Какой из курортов вы бы ни выбрали, если погода не позволит кататься, не оставайтесь в гостинице — вокруг много интересного.