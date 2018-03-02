Первый самолет из Абу-Даби прибыл в Баку 

В Азербайджане сегодня открылось прямое авиасообщение между Баку и Абу-Даби, передает телеканал «МИР 24». Первый самолет прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов в международный аэропорт Гейдар Алиев. Рейсы обслуживают совместно авиакомпании двух стран. Полеты пока будут выполнять трижды в неделю, но при большом спросе они могут стать ежедневными. Прямое авиасообщение позволит увеличить туристический поток в Азербайджан, а также товарооборот между государствами.
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