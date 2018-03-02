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Зимний отдых в Сванетии — фото
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Зимний отдых в Сванетии — фото 

Sputnik Грузия 2 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Хотя весна уже наступила, в высокогорном регионе Грузии — Сванети, можно покататься на лыжах и отдохнуть среди настоящей зимы. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит горнолыжный курорт в Сванетии
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