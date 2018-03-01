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Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 г. — до 410 тыс. человек
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Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 г. — до 410 тыс. человек 

Агентство «Москва» 1 марта 2018
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 г. свидетельствует о том, что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 г. число поездок наших соотечественников в эту страну выросло на 20% и достигло 410 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В ассоциации напомнили, что граждане России с 23 февраля 2017 г. посещают Армению по внутренним общегражданским паспортам. В этот день вступило в силу изменение в соглашении двух стран о безвизовых визитах. Такой лояльный режим пропуска россиян действует только в аэропортах Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Дети могут въезжать на территорию Армении только по заграничным паспортам.
По данным российских туроператоров, чаще всего россияне едут в Армению с экскурсионными целями. Также на направлении востребован лечебно-оздоровительный отдых. При этом многие туристы выбирают самостоятельные путешествия, а не в составе туристических групп.
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