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Туристы рискнули жизнью ради селфи с китом
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Туристы рискнули жизнью ради селфи с китом 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Anchor Charter Boats / Facebook
Эксперты по окружающей среде заявили, что для организаторов экскурсии за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тысяч долларов, или же потеря судна. Кроме того, самим пассажирам может грозить лишение свободы или штраф в 10 тысяч долларов.
Лодка одной из американских компаний с туристами на борту вплотную приблизилась к огромному киту, чтобы все желающие могли сделать с ним селфи.
Кроме того, экипаж также позволил туристам погладить млекопитающее.
Инцидент возмутил экспертов по окружающей среде. По их мнению, организаторы экскурсии нарушили федеральный закон, который запрещает приближаться к морским животным ближе, чем на 92 метра. Это связано с тем, что кит может взмахом хвоста сильно ударить человека или даже убить его, сообщает Metro.
Представитель Центра Биологии Стив Джонс заявил, что для организаторов экскурсии за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тысяч долларов, или же потеря судна. Кроме того, самим пассажирам может грозить лишение свободы или штраф в 10 тысяч долларов.
Как отметил капитан лодки Ричард Торнтон, все туристы были в восторге от экскурсии.
«Очевидно, такая возможность выпадает только раз в жизни. Серый кит наслаждался нашей компанией так же, как и мы. Мы ничем не нарушили закон», — прокомментировал он.
Ранее еще один инцидент с млекопитающим произошел в Чили. Там чилийцы изрисовали тушу мертвого кита признаниями в любви.
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