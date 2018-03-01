Туристы рискнули жизнью ради селфи с китом

Эксперты по окружающей среде заявили, что для организаторов экскурсии за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тысяч долларов, или же потеря судна. Кроме того, самим пассажирам может грозить лишение свободы или штраф в 10 тысяч долларов.

Лодка одной из американских компаний с туристами на борту вплотную приблизилась к огромному киту, чтобы все желающие могли сделать с ним селфи.

Кроме того, экипаж также позволил туристам погладить млекопитающее.

Инцидент возмутил экспертов по окружающей среде. По их мнению, организаторы экскурсии нарушили федеральный закон, который запрещает приближаться к морским животным ближе, чем на 92 метра. Это связано с тем, что кит может взмахом хвоста сильно ударить человека или даже убить его, сообщает Metro.

Представитель Центра Биологии Стив Джонс заявил, что для организаторов экскурсии за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тысяч долларов, или же потеря судна. Кроме того, самим пассажирам может грозить лишение свободы или штраф в 10 тысяч долларов.

«Очевидно, такая возможность выпадает только раз в жизни. Серый кит наслаждался нашей компанией так же, как и мы. Мы ничем не нарушили закон», — прокомментировал он. Как отметил капитан лодки Ричард Торнтон, все туристы были в восторге от экскурсии.

Ранее еще один инцидент с млекопитающим произошел в Чили. Там чилийцы изрисовали тушу мертвого кита признаниями в любви.