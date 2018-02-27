Каир готов принимать рейсы из России

Аэропорт Каира подготовился к приему рейсов из России

В ходе переговоров российская сторона делала акцент на вопросах безопасности, эффективности оборудования для багажа пассажиров, а также на квалификации кадров, которые будут обслуживать российские рейсы в аэропорту Каира Компания, полностью отвечающая за наземное обслуживание российских авиаперевозчиков в воздушной гавани Каира, завершила подготовку к приему рейсов из России. Требования к безопасности для возобновления авиасообщения были согласованы с российской стороной во время декабрьского визита в Египет президента Владимира Путина . Такое заявление сделал ее руководитель Мухаммед Камель, сообщило РИА «Новости»

— цитирует агентство слова Камеля

Эти контейнеры после загрузки чемоданов будут закрываться на замки с помощью цифровых кодов По его словам, для обеспечения безопасности багажа при перевозке будут использоваться новые контейнеры.

— Камель

Открываться эти контейнеры будут непосредственно у самолета перед загрузкой в него багажа После этого, добавил руководитель компании, тара будет опечатана специальными пластиковыми лентами.

— пояснил глава египетской компании

Недавно стало известно, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться до конца апреля 2018 года.