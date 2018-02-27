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Каир готов принимать рейсы из России
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Аэропорт Каира подготовился к приему рейсов из России 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Компания, полностью отвечающая за наземное обслуживание российских авиаперевозчиков в воздушной гавани Каира, завершила подготовку к приему рейсов из России. Требования к безопасности для возобновления авиасообщения были согласованы с российской стороной во время декабрьского визита в Египет президента Владимира Путина. Такое заявление сделал ее руководитель Мухаммед Камель, сообщило РИА «Новости».
В ходе переговоров российская сторона делала акцент на вопросах безопасности, эффективности оборудования для багажа пассажиров, а также на квалификации кадров, которые будут обслуживать российские рейсы в аэропорту Каира
— цитирует агентство слова Камеля
По его словам, для обеспечения безопасности багажа при перевозке будут использоваться новые контейнеры.
Эти контейнеры после загрузки чемоданов будут закрываться на замки с помощью цифровых кодов
— Камель
После этого, добавил руководитель компании, тара будет опечатана специальными пластиковыми лентами.
Открываться эти контейнеры будут непосредственно у самолета перед загрузкой в него багажа
— пояснил глава египетской компании
Недавно стало известно, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться до конца апреля 2018 года.
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