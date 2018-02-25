В Финляндии заскучали по «сумасшедшим русским»

В Финляндии заскучали по деньгам «сумасшедших русских», пишут СМИ

Российские туристы стали меньше тратить в Финляндии, тогда как раньше они могли "носить деньги пакетами", пишет Yle.

Сообщается, что в 1990-х и начале 2000-х годов российские граждане приезжали в горнолыжный курорт Тахко и покупали коттеджи и участки за 10-20 миллионов марок, когда их реальная стоимость составляла всего два миллиона. Также русские предпочитали покупать снегоходы вместо того, чтобы их арендовать, а потом оставляли их у своих коттеджей.

Деньги "сумасшедших русских" могли уйти на самые разнообразные вещи. Так, один человек мог заказать в ресторане все блюда из меню только для того, чтобы их продегустировать. В отелях были пилоты частных самолетов — на случай, если российские туристы захотят сменить обстановку. Россияне тратили деньги даже на аренду кошки.

Однако теперь российские туристы в Финляндии перестали бездумно тратить деньги: например, вместо походов по ресторанам они чаще готовят себе еду сами. Также снизилось количество туристов, и они теперь останавливаются на меньший срок.