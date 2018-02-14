Россиянин прострелил себя гарпуном в Таиланде

Россиянин в Таиланде прострелил себе ногу гарпуном

Российский турист Цеохоб Сазонов, занимавшийся подводной охотой в районе тайского острова Ко Ларн у берегов Паттайи, случайно прострелил себе ногу гарпуном из подводного ружья. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает интернет-портал pattayapeople.ru.

Инцидент произошел около 13:00 (09:00 мск) во вторник. 62-летнего мужчину доставили в медпункт на острове, а затем скоростным катером его отправили в больницу на материк.

Сазонов рассказал, что попал в ногу случайно: он собирался выстрелить в рыбу, но ружье дало осечку и самопроизвольно выстрелило позже, когда мужчина уже опустил его к ноге.

Сообщается, что в настоящее время жизни и здоровью россиянина ничто не угрожает.