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Россиянин прострелил себя гарпуном в Таиланде
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Россиянин в Таиланде прострелил себе ногу гарпуном 

Lenta.ru 5 часов назад
Российский турист Цеохоб Сазонов, занимавшийся подводной охотой в районе тайского острова Ко Ларн у берегов Паттайи, случайно прострелил себе ногу гарпуном из подводного ружья. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает интернет-портал pattayapeople.ru.
Инцидент произошел около 13:00 (09:00 мск) во вторник. 62-летнего мужчину доставили в медпункт на острове, а затем скоростным катером его отправили в больницу на материк.
Сазонов рассказал, что попал в ногу случайно: он собирался выстрелить в рыбу, но ружье дало осечку и самопроизвольно выстрелило позже, когда мужчина уже опустил его к ноге.
Сообщается, что в настоящее время жизни и здоровью россиянина ничто не угрожает.
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