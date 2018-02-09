Безотказный Шенген: какие страны щедры на мультивизы для россиян

Греция, Италия и Испания — эти страны Шенгенского соглашения считаются самыми лояльными к российским путешественникам. Консульства охотно выдают многократные визы даже тем, кто раньше государства Европейского союза не посещал.

Использовать по назначению "По простоте подготовки документов Греция и Италия — лидеры среди стран Шенгенской группы. К наиболее строгим консульствам можно отнести дипмиссии Австрии, Португалии Литвы, Норвегии", — считает директор департамента прямых продаж, рекламы и PR компании ICS Travel Group Анна Филатовская. Но и другие консульства повышают уровень сервиса. В ноябре прошлого года Франция сократила срок рассмотрения документов до 48 часов гражданам некоторых стран, в том числе и России. О том, где легче получить шенгенскую мультивизу, — в материале РИА Новости.

По ее словам, достаточно многие страны Европы готовы поставить мультивизу, если человек уже получал разрешение на въезд в Шенгенскую зону. Это без проблем делают Италия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Чехия, Латвия.

"Сложнее спрогнозировать срок действия тому, у кого виз не было. Наиболее высокие шансы на мультивизу — от двух месяцев до полугода — в консульствах Нидерландов, Франции, Греции, Испании", — говорит Анна Филатовская. Иногда наличие европейских путешествий — обязательное требование. Например, на официальном сайте посольства Чехии в России говорится, что претендент "на многократную визу обязан при подаче заявления доказать, что в прошлом уже получал не менее чем одну шенгенскую визу, которую он использовал по назначению". Срок действия зависит от визовой истории: сначала она дается на полгода, потом на год, на два и так далее. Поляки для мультивизы сроком до пяти лет требуют от туриста хотя бы две "правильно использованные шенгенские визы".

С ней согласен и гендиректор туроператора "Музенидис Трэвел Россия" Александр Цандекиди . На пресс-конференции, которая состоялась на этой неделе в Москве, он привел такую статистику: "С 2016 по 2017 годы из всего объема оформленных через нас греческих виз доля мультивиз сроком действия от одного года до трех и пяти лет составила 70-75%. И мы надеемся, что в новом сезоне данный показатель увеличится на 5-10%".

Остров Родос"Самая простая, на мой взгляд, — греческая виза, самые сложные — германская, бельгийская и австрийская. Консульства этих стран требуют больше документов и реже выдают мультивизы. У нас часто бывает, что и греки, и итальянцы, и испанцы ставят полугодовые разрешения на въезд туристам, которые ранее страны Шенгенского соглашения не посещали", — говорит гендиректор туристического агентства "Кинг Трэвел Сервис" Татьяна Шуленина. Личный опыт

На профильном профессиональном форуме представители туркомпаний даже пытаются составить своеобразную статистику по мультивизам.

В лидерах — Италия с одно— и двухгодичными, Греция (трехгодичные) и Франция, тоже нередко дающая визы на длительные сроки (согласно информации турагентств, двух— и пятилетние). Есть примеры, когда французы в паспорт с одной болгарской визой и штампами о въездах-выездах в Румынию, Молдавию, Тунис, Марокко без проблем ставят полугодовую.

По опыту путешественников, грекам даже однократная, например польская виза на девять дней, может послужить основанием для выдачи трехгодовой шенгенской.

С Венгрией сложнее. Среди прецедентов — и право однократного въезда на сроки поездки, и мультивиза на четыре дня опытным путешественникам, и пятилетняя шенгенская виза в "чистом" паспорте.

Получить мультивизу в Германию также непросто. Нередко визу только на даты поездки ставят тем, у кого в паспорте есть несколько многократных сроком на год. Но бывают и исключения. "У нас ехали четыре тетушки вместе в Германию отдыхать, получили полный спектр виз: на пять лет, на три года, год и под даты поездки. Подавались вместе, ехали вместе", — сообщают представители турагентств.

Проще всего вопрос с многократными шенгенскими визами решается у тех, кто живет в приграничных районах.

Например, жителям Северо-Западного региона России при первом обращении в Генеральное консульство Финляндии обычно сразу выдают мультивизу на полгода. Сокращен для них и перечень документов, необходимых для поездки. Отпечатки и сетчатка

РИА Новости / Алексей Даничев // Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга

Кстати, тем, кто получает шенгенскую визу впервые или ранее делал это до сентября 2015 года, стоит помнить о биометрии. Уже два с половиной года для разрешения на въезд в любую из стран Шенгенской зоны россиянам приходится проходить дактилоскопию и сканирование сетчатки глаза.

Главная сложность — необходимость лично явиться в консульство или визовый центр. Собранные данные действительны пять лет, так что потом подавать документы проще. Да и в консульстве отнесутся к вам более лояльно.

Еще один важный совет: при заполнении анкеты на визу даты поездки нужно указать реальные, подтвержденные бронью гостиниц, билетами (если речь не идет, например, о путешествии на личном транспорте), страховкой. Но в соответствующем пункте (24-м) отметить "многократный въезд".

Казалось бы, очевидная вещь, однако иногда туристы, заполняя анкету, забывают об этом.

"Шансы на получение визы, в том числе и многократной, повысятся, если вы укажете максимально достоверную информацию о себе и о целях поездки: важно доказать, что ваша цель — туризм. Основной пакет документов можно расширить, предоставив дополнительные гарантии своего возвращения в Россию (выписки долгосрочных вкладов, документы, подтверждающие, что вы владеете недвижимостью на российской территории, что у вас тут семья и так далее)", — говорят специалисты визового отдела туроператора "Библио-Глобус".

Эксперты советуют не делать липовые справки, бронь и выписки со счета — это основание для отказа. Также отказать могут из-за неправильно оформленных документов, нарушения миграционного или визового законодательства в странах Шенгенской группы, криминального прошлого и так далее. Отказов немного

Правда, отказов немного, в среднем их доля не превышает 1%. И это еще самая пессимистичная оценка.

"Исходя из числа поданных документов в разные консульства стран Шенгенского соглашения за 2017 год, процент отказов составил 0,25% (примерно два отказа на 1000 человек)", — сообщила представитель ICS Travel Group.

В интервью РИА Новости посол Европейского союза в России Маркус Эдерер напомнил, что в 2016-м почти 3,2 миллиона россиян получили шенгенские визы, 80% из них — многократные. По его словам, это самый высокий показатель, если говорить в глобальном масштабе, особенно сравнивая с тем, сколько многократных виз выдают европейцам, желающим посетить Россию.

Но правила могут измениться, в том числе и в сторону дальнейшей либерализации.