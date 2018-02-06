В РФ хотят раскрыть механизм установки цен на авиабилеты

В Совфеде предложили раскрыть механизм установки цен на авиабилеты

"В настоящее время процесс ценообразования в сфере авиаперевозок вызывает множество вопросов у россиян, особенно в случаях необъяснимых колебаний стоимости билетов на один и тот же рейс. Кроме того, есть основания полагать, что авиакомпании предлагают самый дешевый тариф только на один-два билета на рейс, а остальные билеты реализуют по более дорогим тарифам", — заявил он РИА Новости. Необходимо сделать открытой информацию о механизме и принципах установки цен на авиабилеты, это позволит сделать их доступнее, считает член Совета Федерации (СФ) от Алтая Владимир Полетаев

"Полагаю правильным, чтобы авиакомпании вели открытую статистику по фактически примененным тарифам с указанием соотношения пассажиров одного рейса, приобретших билеты по разным тарифам", — подчеркнул Полетаев. Сенатор отметил, что сейчас механизм формирования цен на авиабилеты известен лишь самим авиакомпаниям, в результате в свободном доступе отсутствуют статистические данные, необходимые для составления объективной картины. Такие сведения, если они и раскрываются авиаперевозчиками, то только по специальным запросам Федеральной антимонопольной службы правоохранительных органов , сказал он.

По его словам, размещение статистической информации о тарифной политике авиакомпаний в открытом доступе позволит более объективно судить об эффективности принятых на законодательном уровне мер — введения в 2014 году невозвратных и 2017 году безбагажных тарифов. "Мы сможем оценить, действительно ли авиабилеты стали доступнее для граждан, или же обещания авиаперевозчиков остались невыполненными", — отметил парламентарий.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в ходе "правительственного часа" с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым на последнем заседании Совета Федерации.

По словам Полетаева, Артемьев рассказал сенаторам, что руководство "Аэрофлота" согласилось допустить сотрудников ФАС "на кухню" авиабизнеса и те посмотрели, как происходит ценообразование на примере этой компании. В результате оказалось, что система не исключает возможности преднамеренного и необоснованного повышения цен в обход автоматических алгоритмов, сказал сенатор.

"Сенаторы обязательно подключатся к этой работе. Я уже направил свои предложения для включения в постановление Совета Федерации. Будем держать вопрос на контроле", — заявил Полетаев. По его словам, сегодня ФАС "настроена изменить механизмы ценообразования в пределах разумного и не допустить несанкционированного ручного повышения цен".

Актуальность данного предложения подтверждают последние события, связанные с деятельностью компании "ВИМ-Авиа", убеждён парламентарий. Случившееся свидетельствует, что политика открытости должна войти в практику авиаперевозчиков, добавил он.