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Найден способ пить собственный алкоголь в самолете
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Назван способ пить собственный алкоголь в самолете 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Блогер и основатель сайта God Save the Points Гилберт Отт рассказал законный способ пронести алкоголь в самолет.
По словам блогера, экипаж может "подавать" пассажирам алкогольные напитки, которые они принесли с собой.
"Вы не можете подавать (Напитки. — Прим.ред.) самому себе в самолете. Ни в каком самолете. Нет. Вы не можете. Вы можете, однако, попросить члена экипажа, если он не будет против, подать вам алкоголь, который вы принесли с собой на борт", — написал он.
Блогер рекомендует заранее купить бутылки, не превышающие объемом 100 миллилитров, и положить их в пластиковый пакет вместе с другими жидкостями. Если их отдать бортпроводникам, то они в свою очередь нальют алкоголь пассажиру, но если тот будет слишком пьян, то за членом экипажа "остается последнее слово" и у него будет полное право остановить путника.
Также Отт указывает на возможность воспользоваться duty free, но советует быть бдительным с большими объемами, поскольку, согласно правилам, недопитые бутылки выбрасываются по окончании полета.
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