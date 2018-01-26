Российские туристы привозят вирусы из-за границы

Российские туристы все чаще привозят вирусы из-за границы

Роспотребнадзор сообщил, что россияне стали чаще привозить домой из-за границы вирусы. Как пишет газета «Известия» , в прошлом году число заболевших граждан страны за рубежом выросло в три раза по сравнению с 2014 годом.

В 2017-м ведомство зафиксировало различные вирусные инфекции, в том числе Кoксаки, почти у трех тысяч туристов. Ситуация с заражением не изменилась и в новом году. В 2018-м в мире особенно актуальными являются такие заболевания как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококкoвая инфекция.

Чаще всего ими заражаются туристы, побывавшие в Таиланде, Вьетнаме, Индии, Доминикане, Шри-Ланке, Китае и на Мальдивах. Если поступает сообщение, что турист привез из этой страны вирус, ведомство начинает проверять все рейсы этого направления.

Прибывшим путешественникам измеряют температуру с помощью тепловизорoв. А если в самолете есть человек, у которого присутствуют явные признаки заражения, сотрудники Роспотребнадзора вместе с медиками поднимаются на борт и обследуют всех пассажиров.

17 сентября Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о вспышке коронавируса MERS-Co-V на территории Саудовской Аравии. С 13 по 30 августа там зафиксировали 12 случаев заболевания, причем два из них закончились смертью. Вакцины не существует. Как вирус передается и чем защищаться — в материале «360».