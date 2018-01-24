В РФ хотят ввести туристические льготы для молодежи

Для российской молодежи предложили ввести льготы на путешествия

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова сообщила, что в России могут ввести льготы для путешествующей по стране молодежи, передает RT.

По мнению депутата, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт.

В Минкульте идею поддержали, отметив, что субсидии на оплату транспорта и проживания могут достигать 50% от стоимости услуг. Уточняется, что что средства на подобные субсидии и льготы выделяются транспортными структурами, в том числе Министерством транспорта.